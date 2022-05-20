Вашингтон, 20 мая, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Критике поспешность Конгресса США, одобрившего выделение $40 млрд Украине в качестве финансовой помощи, подвергла организация «Обеспокоенные ветераны за Америку». Об этом сказано в распространённом 19 мая заявлении организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Замруководителя организации Расс Дюрстайн пояснил в заявлении, что ветеранов разочаровал факт принятия Конгрессом США массивного пакета финансовой помощи без надлежащего рассмотрения. По мнению организации ветеранов, отсутствует ясность относительно стратегии белого дома по ситуации на Украине и того, как она соотносится с американскими интересами в регионе.

«Поспешность Вашингтона оказывает плохую услугу как американцам, так и украинцам, рискуя продлить войну и усилить напряженность», — сказано в заявлении ветеранской организации.

Указывается, что законодатели должны были серьёзно изучить, каким образом законопроект о масштабных расходах может повлиять на обороноспособность США, процветание страны и жизнеспособность экономики.

Законопроект о выделении Украине дополнительной помощи, в том числе на военные расходы, в размере около $40 млрд был одобрен 19 мая сенатом США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что законопроект о выделении Вашингтоном киевскому режиму беспрецедентного пакета помощи в размере $40 млрд президент США Джозеф Байден подпишет в Южной Корее.