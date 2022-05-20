Чунцин, Китай, , 05:25 — REGNUM За первые четыре месяца 2022 года объем внешней торговли города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая превысил 275 млрд юаней (около $40,62 млрд), увеличившись на 12,1% в годовом исчислении, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Чунцин

Экспорт города рос двузначными темпами в течение девяти месяцев подряд. Его экспорт вырос на 20% в годовом исчислении до 183,46 млрд юаней за первые четыре месяца. Только в апреле внешняя торговля Чунцина составила 78,36 млрд юаней, увеличившись на 19,8%.

За этот период внешняя торговля Чунцина с АСЕАН, ЕС и Соединенными Штатами увеличилась на 11%, 5,2% и 3,5% по сравнению с предыдущим годом, соответственно.

Товарооборот муниципалитета со странами, «Пояса и пути», составил 77,64 млрд юаней, увеличившись в годовом исчислении на 13,9%. Его товарооборот с членами RCEP составил 85,4 млрд юаней, увеличившись на 9,5%.