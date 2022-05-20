Ланьчжоу, Китай, , 05:23 — REGNUM По таможни города Ланьчжоу, товарооборот провинции Ганьсу на северо-западе Китая с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) вырос на 12,6% в годовом исчислении до 3,85 млрд юаней (около $570 млн) за первые четыре месяца этого года, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Река Хуанхэ в Ланьчжоу. Провинция Ганьсу. КНР Colegota

С января по апрель основными товарами, экспортируемыми из Ганьсу в страны — члены RCEP, такие как Япония, Таиланд, Вьетнам и Южная Корея, были сельскохозяйственная продукция, пластмассовые изделия и традиционные китайские лекарственные травы. За тот же период экспорт сельскохозяйственной продукции провинции увеличился на 41,8% в годовом исчислении. Экспорт семян, яблок и яблочного сока показал значительный рост.

Эта сельскохозяйственная продукция в основном экспортировалась в страны — члены RCEP, включая Таиланд и Японию, а также в страны и регионы «Пояса и пути», такие как Казахстан и Непал.