Хабаровск, , 05:28 — REGNUM Губернатор Михаил Дегтярев и председатель Законодательной думы Ирина Зикунова подписали Устав Хабаровского края в новой редакции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Устав Adygheya.ru

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Отмечается, что впервые в современной истории края в процессе актуализации его ключевого закона приняли участие хабаровчане: эксперты и заслуженные представители общественности, научного сообщества, законодательной и исполнительной ветвей власти. В состав рабочей группы вошли активисты политических партий.

Подготовка проекта нового Устава продолжалась почти полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Устав Алтайского края для приведения в соответствие с федеральным законодательством внесут 28 изменений. Об этом по итогам заседания рабочей группы по подготовке изменений в региональное законодательство в связи с принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».