Пекин, , 05:18 — REGNUM Госсовет КНР издал руководство по содействию качественному развитию метеорологии, пообещав добиться модернизации метеорологии за счет использования интеллектуальных технологий к 2035 году, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

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Согласно руководству, к 2035 году в ключевых областях метеорологической науки и техники должны быть достигнуты серьезные прорывы, а метеорологические наблюдения, прогнозирование и услуги должны быть подняты до ведущего мирового уровня.

Глубокая интеграция метеорологии и других секторов будет усилена, а система мониторинга и прогнозирования к тому времени станет более совершенной и точной, говорится в руководстве.

В руководстве подчеркивались усилия по укреплению способности метеорологических технологий к самоинновациям и повышению базового потенциала за счет повышения точности систем метеорологического мониторинга и прогнозирования и предоставления более целенаправленных услуг.

В соответствии с руководством будут также предприняты усилия по укреплению роли метеорологии в предотвращении и смягчении последствий стихийных бедствий и повышению значимости метеорологии в содействии качественному экономическому развитию.