Пекин, , 05:16 — REGNUM Зарубежные учреждения сократили свои запасы китайских межбанковских облигаций, говорится в отчете, опубликованном Головным офисом Народного банка Китая в Шанхае, передает 19 мая агентство Синьхуа.

К концу апреля объем облигаций на межбанковском рынке Китая, принадлежащих зарубежным учреждениям, составил 3,77 трлн юаней ($558,52 млрд), что составляет 3,2% от общего объема хранения на межбанковском рынке облигаций страны, говорится в отчете. Этот показатель был ниже 3,88 трлн юаней, зарегистрированных в конце марта.

В апреле два новых зарубежных институциональных инвестора вышли на межбанковский рынок облигаций Китая, в результате чего к концу прошлого месяца их общее число достигло 1035, говорится в отчете.