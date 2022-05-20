Уси, Китай, , 05:14 — REGNUM По данным местного департамента природных ресурсов, в городе Уси провинции Цзянсу на востоке Китая, было обнаружено более 10 китайских парротий, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

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Китайская парротия или Parrotia subaequalis, является эндемичным видом лиственных деревьев в Китае и первоклассным охраняемым дикорастущим растением в стране. Он имеет очень малую численность и в основном распространен в восточных регионах, включая провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой.

По данным департамента, всем недавно обнаруженным деревьям менее 100 лет. Они были обнаружены на высотах от 300 до 600 метров во время недавнего полевого исследования видов дикой природы города, их количества и распределения.