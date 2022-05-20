Уси, Китай, 20 мая, 2022, 05:14 — ИА Регнум. По данным местного департамента природных ресурсов, в городе Уси провинции Цзянсу на востоке Китая, было обнаружено более 10 китайских парротий, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Китайская парротия или Parrotia subaequalis, является эндемичным видом лиственных деревьев в Китае и первоклассным охраняемым дикорастущим растением в стране. Он имеет очень малую численность и в основном распространен в восточных регионах, включая провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой.

По данным департамента, всем недавно обнаруженным деревьям менее 100 лет. Они были обнаружены на высотах от 300 до 600 метров во время недавнего полевого исследования видов дикой природы города, их количества и распределения.