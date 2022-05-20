Сеул, , 05:14 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 25 125 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 22 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что заболеваемость COVID-19 в республике стабильно продолжает снижаться. Также продолжает снижаться и число пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло17 914 957. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 43 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 23 885 человек.