Макао, Китай, , 05:11 — REGNUM Общие расходы посетителей Макао без учета расходов на азартные игры выросли на 6,7% в годовом исчислении до 6,59 млрд патак ($815,8 млн) в первом квартале 2022 года, сообщил департамент статистики специального административного района (САР), передает 19 мая агентство Синьхуа.

Макао

В последнем отчете Службы статистики и переписи населения Макао (DSEC) говорится, что рост был обусловлен увеличением числа посетителей. Согласно отчету, общие расходы посетителей в тот же день выросли на 114,5% в годовом исчислении до 1,26 млрд патак, в то время как расходы ночных посетителей упали на 4,7% до 5,33 млрд патак.

Расходы посетителей на душу населения в первом квартале снизились на 1,2% в годовом исчислении до 3514 патак, в основном из-за роста числа посетителей в тот же день с относительно низкими расходами.

В первом квартале посетители тратили в основном на покупки, еду и напитки, а также на проживание. Расходы посетителей на покупки на душу населения выросли на 8,1% в годовом исчислении до 2464 патак, которые в основном были потрачены на косметику и парфюмерию, сумки и обувь, а также продукты питания. (1 патака равен $0,12).