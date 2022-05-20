Тбилиси, 20 мая, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Члены молодёжной организации грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» провели акцию-перформанс под названием «Сопротивление» у штаб-квартиры правящей партии «Грузинская мечта», сообщает 19 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

ru.torange.biz Грузинский флаг

Молодые активисты в специальных масках и с транспарантами и специальными масками выражают солидарность с телеканалом «Мтавари архи» и требуют немедленного освобождения «политзаключенного» Ники Гварамии. Протестующие считают, что судья принял решение об аресте генерального директора телеканала по приказу правительства. У штаб-квартиры правящей партии было сосредоточено большое количество полицейских.

Напомним, что Гварамия был приговорен за крупные хищения к реальному тюремному заключению.