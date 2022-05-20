Лхаса, Китай, , 05:08 — REGNUM По данным регионального департамента развития туризма, Тибетский автономный район на Юго-западе Китая начал выдавать купоны на общую сумму 30 млн юаней (около $4,4 млн) 19 мая, чтобы стимулировать потребление в сфере туризма, сообщает агентство Синьхуа.

Купоны могут быть использованы для снижения цен на билеты на туристические достопримечательности Тибета, экскурсионные автобусы внутри достопримечательностей, транспорт и звездные отели, сказал заместитель главы департамента Хуан Юнцин.

Выдача купонов входит в число множества мер, принятых департаментом для стимулирования местного туризма. Другие меры включают вычеты из стоимости билетов, поощрительные программы для туристических агентств и субсидии для отелей, отмеченных звездами, и транспортных компаний.

Тибет в значительной степени не пострадал от воздействия COVID-19. По данным региональной комиссии здравоохранения, в этом горном регионе страны не было зарегистрировано ни одного нового подтвержденного или предполагаемого случая заболевания в течение 840 дней подряд.