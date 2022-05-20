Вашингтон, 20 мая, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в ближайшее время получит ответственную должность в Белом доме. Об этом со ссылкой на источники 19 мая сообщает телеканал CNN.

Defense.gov Джон Кирби

По его данным, Кирби займёт пост высокопоставленного представителя администрации президента США по связям с общественностью и будет непосредственно работать с советом национальной безопасности.

Источник телеканала отмечает, что в случае необходимости Кирби сможет заменять на брифингах нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Кирби, являющийся контр-адмиралом ВМС США, с 2015 по 2017 год работал главой пресс-службы Госдепартамента. Пресс-секретарем министерства обороны он является с января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Жан-Пьер сменила Джен Псаки на посту пресс-секретаря Белого дома лишь несколько дней назад.