Дальнереченск, Приморский край, , 05:04 — REGNUM В Дальнереченске пойдёт под суд 33-летний местный житель за убийство и незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Выстрел из ружья Goodfon.ru

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Установлено, что в марте 2017 года обвиняемый нашёл на улице оружие, самодельно изготовленное из охотничьего гладкоствольного ружья, которое забрал себе.

В сентябре 2021 года на берегу реки Большая Уссурка в Дальнереченске в ходе ссоры со знакомым, фигурант выстрелил в шею и грудь приятеля из обреза. От полученных травм оппонент скончался. Чтобы скрыть убийство, мужчина утопил труп в реке.

Уголовное дело направлено в Дальнереченский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого 50-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, который признался в совершении убийства.