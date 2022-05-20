Шанхай, Китай, , 05:03 — REGNUM Шанхай будет неуклонно продвигать восстановление городской системы общественного транспорта и уже с 22 мая возобновится курсирование межрайонного общественного транспорта, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Шанхай Dawvon — Pudong

Сначала возобновится транспортное сообщение на некоторых основных линиях метро и 273 автобусных маршрутах, охватывая центральные городские районы, а также городские аэропорты, железнодорожные вокзалы и больницы. Тем временем власти изучают план восстановления движения частных автомобилей и такси.

В Шанхае на транспортных станциях и в вагонах будут установлены средства, помогающие сканировать QR-коды, чтобы предотвратить распространение эпидемии через общественный транспорт. Пассажирам будет разрешено пользоваться общественным транспортом только при наличии сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученных в течение 48 часов.