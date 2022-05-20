Пекин, , 04:56 — REGNUM Исследование, проведенное китайскими учеными, показало, что бустерная вакцина против COVID-19 может заметно снизить вероятность иммунного побега «Омикрон»-штамма нового коронавируса, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Исследователи из Фуданьсокго университета и Лаборатории Pigentech обнаружили, что сыворотки от людей, вакцинированных двумя дозами инактивированной цельновирионной вакцины, демонстрируют слабую эффективность нейтрализации или вообще не проявляют ее.

Однако, согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Cell Host and Microbe, бустеры как гомологичные, так и гетерологичные, могут заметно улучшить титры нейтрализации против всех вариантов «Омикрона»

«Омикрон» эволюционировал в четыре подлинии — BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. При этом, BA.2 является доминирующим во всем мире. Согласно исследованию, титры нейтрализации для подлиний «Омикрона» были значительно снижены, более чем в 100 раз, по сравнению с титрами для вируса дикого типа.

Исследователи собрали и протестировали 20 образцов от здоровых взрослых, которые получили третью повторную прививку той же инактивированной вакцины, и обнаружили, что сыворотки в пять-шесть раз снижают эффективность против подлиний Омикрона по сравнению с таковой против дикого типа, согласно исследованию.

Они также протестировали сыворотки от 18 человек, которые получили две дозы инактивированных вакцин плюс одну вакцину с белковой субъединицей через четыре-восемь месяцев. Эта группа также показала более высокие титры нейтрализации, чем получатели двух доз.

Отметив, что сублинии «Омикрона» угрожают эффективности существующих вакцин, исследователи заявили, что увеличение частоты полной иммунизации и бустерной дозы вакцины может быть эффективным средством предотвращения передачи COVID-19.