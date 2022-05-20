Барселона, Испания, , 04:49 — REGNUM Китай был назван «зеленой водородной электростанцией» за его успехи в разработке чистого водорода на первой в истории Глобальной ассамблее зеленого водорода, которая завершилась 18 мая, передает агентство Синьхуа.

Водород Иван Шилов © ИА REGNUM

Двухдневное мероприятие было совместно организовано Организацией GH2, швейцарским некоммерческим фондом, и правительством Испании с целью продвижения зеленого водорода в качестве экологически чистой альтернативы ископаемому топливу в Барселоне.

«Китай играет ведущую роль: подавляющее большинство электролизеров в мире производится в Китае, и Китай использует больше возобновляемых источников энергии, чем любая другая страна, в том числе больше гидроэнергетики. Зеленый водород является критически важной частью, и к 2050 году, вероятно, будет составлять где-то от 20 до 25 процентов всех наших источников энергии», — сказал Синьхуа председатель GH2 и бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл .

Выступая на специальной сессии по видеосвязи, основатель и генеральный директор Envision Group, китайской компании зеленых технологий, Чжан Лэй сказал, что применение зеленого водорода вместе с углеродно-нейтральными индустриальными парками «ускорит движение к зеленой индустриализации, повысит доверие рынка и поддержит глобальный энергетический переход».

В 2021 году Китай произвел около 33 млн тонн водорода, что делает его крупнейшим в мире производителем водорода. К 2035 году доля водорода, производимого из возобновляемых источников энергии, в стране значительно возрастет, согласно плану, совместно опубликованному Национальной комиссией по развитию и реформам Китая и Национальным энергетическим управлением в марте.