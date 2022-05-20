Владивосток, , 05:16 — REGNUM Прокуратура Ленинского района Владивостока вынесла постановление о возбуждении административного дела в отношении взяткодателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Взятка Tvoygorodpskov.ru

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В феврале 2021 года представитель юрлица, пытаясь продлить срок действия лицензии на осуществление розничной продажи алкоголя, передал через посредника начальнику контрольного отдела управления торговли министерства промышленности и торговли Приморья взятку в 150 тыс. рублей.

Постановлением мирового судьи организация признана виновной — ей назначено наказание в виде штрафа в 1 млн рублей.

В отношении взяткодателя в суде на рассмотрении находится уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, Фрунзенский районный суд Владивостока с учетом позиции гособвинения вынес решение о заключении под стражу на два месяца замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Приморью, подозреваемого в получении взятки.