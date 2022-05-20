Петропавловск-Камчатский, , 04:45 — REGNUM На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого 50-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, который признался в совершении убийства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в краевом СУ СКР.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Предполагается, что подозреваемый распивал спиртные напитки в подвале гаража со своим 27-летним знакомым. Между ними возникла ссора и мужчина заколол приятеля ножницами, который скончался на месте.

Тело подозреваемый вывез в лес в районе посёлка Радыгино. Он рассчитывал, что следы преступления уничтожат дикие животные, но 18 мая труп нашли.

Признавшегося в убийстве и раскаявшегося суд заключил под стражу на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Сургута (Югра) подозревается в убийстве случайного велосипедиста.