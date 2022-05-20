Гавана, 20 мая, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Китай и Куба поддерживают прекрасные двусторонние отношения в соответствии с историческими связями, которые объединяют два народа, заявил в среду посол Китая на Кубе Ма Хуэй, передает агентство Синьхуа.

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«Мы разделяем общие идеалы и будем продолжать работать над построением наших социалистических систем на благо наших народов и стран», — сказал Ма на пресс-конференции 18 мая, добавив, что за последние несколько лет сотрудничество в области сельского хозяйства, биотехнологий и общественного транспорта расширилось.

По словам дипломата, инициативы китайского правительства по содействию глобальному развитию и безопасности во всем мире соответствуют принципам Устава ООН. Ма сделал это заявление в то время, когда посольство Китая в Гаване готовится отпраздновать 175-ю годовщину прибытия китайцев на Кубу.

В настоящее время Китай остается одним из основных экономических партнеров Кубы и поставщиков технической помощи, поскольку две страны расширяют свое сотрудничество. В этом году Китай и Куба отметят 62-ю годовщину установления дипломатических отношений.