Красноярск, , 04:44 — REGNUM В пятницу, 20 мая, в Красноярске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Май. Центральный парк им. Горького © Андрей Никитин

В 08:20 на Театральной площади было +18 °C.

Ночью с 20 на 21 мая ожидается до +10… +13 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость ветра западной четверти 7−12 м/с, при грозе шквалистые усиления до 15−20 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В субботу, 21 мая, в Красноярске до +21… +24 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +10… +12 °C.

В воскресенье, 22 мая, в Красноярске ожидается до +22… +26 °C днём и до +9… +13 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 20 мая в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15−20 м/с, местами 25 м/с и более.

На юге Таймырского муниципального района (МР) и в Туруханском районе местами ожидается сильный юго-восточный ветер на порывах 15−20 м/с, в Туруханском районе местами грозы.

В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами чрезвычайная пожарная опасность V класса.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы сохранится опасность схода единичных снежных лавин.

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