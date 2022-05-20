Пекин, 20 мая, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Город Яньчэн в восточно-китайской провинции Цзянсу и город Чаковец, город на севере Хорватии, подписали соглашение об установлении побратимских отношений, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Соглашение было подписано по видеосвязи в понедельник мэром Яньчэна Чжоу Бинем и мэром Чаковца Леркой Чивидини. Отношения между городами-побратимами будут способствовать сотрудничеству двух городов во всех областях в будущем и внесут новый вклад в развитие двусторонних отношений, сказал посол Хорватии в Китае Дарио Мехелин, на церемонии подписания.

Посол Китая в Хорватии Ци Цяньцзинь сказал, что сделка между Яньчэном и Чаковцом открыла новую главу в сотрудничестве между двумя сторонами.

Ци добавил, что есть надежда, что два города воспользуются этой возможностью для укрепления связей и обменов, использования потенциала сотрудничества, расширения областей сотрудничества и придания нового импульса непрерывному и углубленному развитию всеобъемлющего партнерства в сотрудничестве между Китаем и Хорватией.

Дружба между Хорватией и Китаем имеет долгую историю, и мост Пелешац, построенный консорциумом предприятий под руководством China Road and Bridge Corporation, стал новым символом дружбы между двумя странами, добавил он. Китай и Хорватия установили дипломатические отношения 13 мая 1992 года. В 2005 году Китай и Хорватия установили всеобъемлющее партнерство в области сотрудничества.