Лхаса, Китай, , 04:33 — REGNUM Панчен Эрдени Чос-чжи Ргьял-по посетил религиозные мероприятия в храме Джоканг в Лхасе, столице Тибетского автономного района на юго-западе Китая, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Норбулингка, летний дворец Далай-ламы в Лхасе, Тибет Ondřej Žváček

Лама, также являющийся членом Постоянного комитета Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) и вице-председателем Буддийской ассоциации Китая, а также председателем Тибетского отделения ассоциации, прибыл в Лхасу 10 мая. Панчен Ринпоче вошел в храм Джоканг, где его приветствовали буддисты, держащие курильницы и играющие на музыкальных инструментах.

В храме он читал сутры, молился и дарил хадас — шелковые шарфы, используемые для выражения уважения и приветствия — буддийским статуям. Затем он повел более 100 монахов петь сутры и молился о мире во всем мире, национальном процветании и стабильности, а также о благополучии людей, прежде чем почти час благословлять монахов прикосновением к голове.

Помимо выполнения своих обязанностей в Тибетском отделении Буддийской ассоциации Китая, Панчен Ринпоче во время своего пребывания в Лхасе примет участие в ряде религиозных и общественных мероприятий.

Панчен Эрдени — один из самых влиятельных «Живых Будд» в тибетском буддизме. Панчен Эрдени Чос-ки Ргьял-по родился 13 февраля 1990 года в уезде Лхари города Нагчу в Тибете. В 1995 году он был утвержден Госсоветом КНР в качестве реинкарнации 10-го Панчена после церемонии жеребьевки и был возведен на престол как 11-й Панчен Эрдени.