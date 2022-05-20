Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Возможность отменить санкции на калийные удобрения Белоруссии в обмен на возможность транзита украинского зерна через территорию страны изучает Вашингтон. Об этом 19 мая сообщило издание The Wall Street Journal.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что власти Соединённых Штатов могут отменить санкционные меры в отношении белорусской калийной промышленности в ответ на возможность транзита украинского зерна по железной дороге через территорию Белоруссии в порт Клайпеда. Предполагается, что санкции в отношении белорусского предприятия, производящего калийные удобрения, могут быть отменены на полгода.

Напомним, ОАО «Беларуськалий», одно из крупнейших предприятий по производству удобрений в мире, было внесено в санкционный список в августе 2021 года, через год после выборов в Белоруссии, на которых победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Результаты выборов не были признаны Западом. В декабре 2021 года санкции были распространены ещё на две белорусские компании, в том числе на единственного экспортёра калийных удобрений из Белоруссии «Белорусскую калийную компанию».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, украинские власти поставляют на Запад зерно, чтобы расплатиться за полученное вооружение.

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