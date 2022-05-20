Якутск, , 04:32 — REGNUM В Якутии на утро 20 мая действующих лесных пожаров не зарегистрировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«За прошедшие сутки лесопожарными формированиями ликвидированы два возгорания в Ленском районе и в Якутске, который возник 19 мая в 2,9 км от села Хатассы», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о повышенных штрафах за нарушения противопожарной безопасности.