Пекин, 20 мая, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Китай будет наращивать многочисленные меры поддержки, включая сокращение расходов и увеличение финансирования, чтобы помочь малым и средним компаниям преодолеть трудности, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Малые и средние фирмы Китая продемонстрировали стабильный рост в первом квартале 2022 года, при этом совокупная выручка и прибыль крупных промышленных компаний выросли на 14,1% и 6,5% в годовом исчислении соответственно, сообщила замминистра промышленности и информационных технологий Сюй Сяолань.

По словам Сюй, для решения проблем, с которыми сталкиваются небольшие фирмы в области затрат, финансирования и логистики, местные власти ввели политику предоставления субсидий на расходы на аренду, коммунальные услуги, выплаты по кредитам и взносы на социальное обеспечение.

Страна также приняла многочисленные меры по увеличению инклюзивных кредитов и погашению задолженности для небольших фирм, одновременно способствуя возобновлению работы в ключевых небольших фирмах в производственной цепочке и стимулируя рыночный спрос.

По словам Сюй, министерство будет и далее содействовать реализации политики поддержки, предотвращать и устранять задолженность перед малыми предприятиями, способствовать симбиозу малых, средних и крупных компаний и создавать систему для развития высококачественных небольших фирм.

Что касается финансовой поддержки, Китай направит крупные государственные банки на предоставление 1,6 трлн юаней ($237,31 млрд) инклюзивных кредитов микро- и малым фирмам в этом году, заявил представитель Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Мао Хунцзюнь.

Комиссия также будет поощрять банковские и страховые учреждения к увеличению кредитных ссуд и облегчению трудностей с погашением кредитов для небольших фирм, а также поможет им лучше справляться с рисками, предлагая индивидуальные услуги и страховые продукты.