Петропавловск-Камчатский, , 04:17 — REGNUM Неблагоприятные метеоусловия стали причиной задержки вылета пяти авиарейсов из аэропорта «Елизово» в Петропавловске-Камчатском, позднее два из них были отправлены. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Взлётно-посадочная полоса аэропорта «Елизово». Петропавловск-Камчатский Der.metzger2009

Более чем на три часа задержаны вылеты двух рейсов в Тиличики. Вылет рейса на Северо-Курильск переносится на утро 21 мая. Задерживаемые ранее рейсы в Усть-Хайрюзово и Палану вылетели.

Причиной задержки авиарейсов стал циклон, который принёс на полуостров дождь, местами мокрый снег и ветер до 15 м/сек.

Уточняется, что пассажиров, ожидающих вылета из аэропорта, в гостиницах и хостелах не размещали.

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