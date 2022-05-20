Якутск, 20 мая, 2022, 04:36 — ИА Регнум. В Якутске с 14 по 17 мая Центр СПИД проводил масштабную акцию по бесплатному экспресс-тестированию населения на ВИЧ-инфекцию, вирусный гепатит В, С и сифилис. Результаты обследования поразили медиков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию

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Всего в акции участвовали 1127 человек. Из всего количества протестированных подозрение на ВИЧ-инфекцию было у троих человек. Двое из них оказались впервые выявленными, диагноз «ВИЧ-инфекция» позже был подтвержден в лаборатории. Еще у девяти человек показало наличие гепатита С, у 21 человека — гепатита В, подозрение на сифилис — у девяти якутян.

«В последние годы отмечается увеличение количества инфицированных ВИЧ среди местного коренного населения республики, в том числе молодежи до 35 лет. В эпидемиологический процесс вовлечены лица трудоспособного возраста до 59 лет, в том числе уязвимая группа: лица нетрадиционной сексуальной ориентации, наркоманы. Мы в последнее время отмечаем, что выявляются чаще всего во время экспресс-тестирования лица нетрадиционной ориентации — мужчины. Вот это нас очень настораживает. Причем все выявленные — молодые парни», — цитирует заведующего отделом профилактики Центра СПИД Евгения Кононова «Якутск Вечерний».

На 1 мая ВИЧ-инфекция зарегистрирована у 2936 жителей в 33 районах Якутии. С начала года выявлен 41 ВИЧ-инфицированный. Умерло за все годы наблюдения 488 человек, из них от СПИДа — 172. Родилось от ВИЧ-инфицированных матерей 237 детей. Состоит на учете 72 ребенка. Диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден у девяти детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжает снижаться количество новых случаев ВИЧ-инфекции.