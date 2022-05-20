Токио, , 04:03 — REGNUM Провести саммит лидеров стран Группы семи (G7) в Хиросиме намерен предложить президенту США Джозефу Байдену премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом 20 мая сообщает агентство Kyodo.

Настольная плакетка с изображением единственного уцелевшего после атомной бомбардировки в г. Хиросиме здания с надписью «Хиросима. Больше никогда». Япония, 1975 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Предполагается, что предложение будет сделано во время визита американского лидера в Японию, который состоится на следующей неделе. Выбор Хиросимы, одного из городов, пострадавших от американской ядерной бомбардировки в 1945 году обоснован желанием Японии напомнить о сохраняющейся в мире угрозе применения ядерного оружия в свете происходящих событий.

Уточняется, что официальное решение будет принято в конце июня. Саммит лидеров стран G7 запланирован на 2023 год, он состоится на территории Японии.

Напомним, Хиросима и Нагасаки стали единственным в истории человечества применением боевого ядерного оружия против гражданского населения. Ядерная бомбардировка этих японских городов была осуществлена ВС США в самом конце Второй мировой войны. США до сих пор отказываются признать свою моральную ответственность за уничтожение двух городов, оправдывая свои действия «военной необходимостью».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден отправляется с официальным визитом по странам Дальнего Востока. Американский лидер планирует посетить Японию и Южную Корею.

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