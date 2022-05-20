Хабаровск, , 03:50 — REGNUM На реках Хабаровского края отмечается тенденция к снижению уровня воды. Опасные гидрологические явления не прогнозируются. На малых реках края фиксируются небольшие колебания уровней без угрозы подтопления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

Паводок в Хабаровском крае 27.mchs.gov.ru

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Постепенно вода уходит из затопленных территорий. Так, за прошедшие сутки полностью освободился от воды Ульчский район. В Николаевском районе остаются подтопленными десять приусадебных участков в населенных пунктах Маго, Чныррах и Красное.

«В Хабаровском крае процесс прохождения весеннего паводка находится на круглосуточном контроле. Организовано взаимодействие с администрациями муниципальных районов и главами поселений», — добавили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии 19 мая ввели режим ЧС в селе Хоринцы Олекминского района.