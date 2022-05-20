Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Президент США Джо Байден подпишет законопроект о выделении на военные нужды Украины почти $40 млрд в ходе своей поездки в Азию. Об этом помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан 19 мая заявил журналистам на брифинге в Вашингтоне.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Джейк Салливан «Президент планирует подписать законопроект, пока он находится в поездке, так что он может подписать быстро… По этой причине не будет пробела… У нас будет та постоянная поддержка, о которой мы просили».

Журналистка CNN Кейтлен Коллинз уточняет на своей странице в социальной сети Twitter, что законопроект доставят президенту на подпись в Южную Корею, «поскольку Сенат принял его уже после того, как он (Байден) покинул Вашингтон».

Ранее Байден заявил, что новый набор военной помощи Украине включает в себя поставку артиллерийских орудий, радаров и иной техники, которую Украина якобы эффективно использует в ходе боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство членов Сената США одобрили законопроект о выделении почти $40 млрд на военные нужды Украины.

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