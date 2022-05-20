История вопроса



Шахматы – настольная логическая игра для двух человек, представляющая собой специальные фигуры, передвигающиеся поочерёдно на доске из 64-х полей.

Считается, что шахматы ведут свою историю от индийской игры, появившейся в VI веке. Но в современном виде шахматы существуют с XIX века. С 1886 года ежегодно разыгрывается звание чемпиона мира по шахматам, в 1924 году была создана Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Проводится множество турниров по шахматам, в том числе и в рамках олимпиад и универсиад, хотя шахматы спортом не являются.

В нашей стране шахматы всегда были очень популярны. В СССР шахматные клубы создавались даже в небольших населённых пунктах, на предприятиях. Издавалась шахматная газета и другая литература по данной теме. Граждане СССР неоднократно становились чемпионами мира по шахматам.

Существует большое количество разновидностей шахмат, местных, по количеству игроков, количеству полей на доске, и т.п. В шахматы можно играть по переписке, по телефону, в интернете. Мастера шахмат проводят сеансы одновременной игры на нескольких досках с большим количеством соперников. Поскольку шахматы могут быть описаны математически как алгоритм, пусть и очень сложный, уже созданы компьютерные программы, гарантированно выигрывающие в шахматы у любого человека.

