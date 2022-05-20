Тбилиси, 20 мая, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Грузинские школьники будут изучать шахматы с первого класса в качестве обязательного предмета, сообщает 19 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов Шахматы

Такое решение было принято министром образования Михаилом Чхенкели.

«Изучение шахмат в качестве обязательного предмета запланировано с сентября 2022−2023 годов, до тех пор в сотрудничестве с Национальной шахматной федерацией активно ведутся подготовительные работы в плане организации учебных ресурсов и тренингов для учителей. Шахматы развивают разносторонние навыки учащихся, такие как внимание, концентрация, память, анализ, логика, принятие решений, ориентация в пространстве и т.д. Это напрямую связано с компетенциями, определёнными стандартами математики и других предметов», — говорится в заявлении министерства.