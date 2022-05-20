Вашингтон, 20 мая, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Заявление о продвижении сделки с бизнесменом Илоном Маском по приобретению соцсети Twitter сделало сотрудникам руководство одноимённой компании. Об этом 19 мая сообщает агентство Bloomberg.

Twitter

Уточняется, что главный юрист компании Виджая Гадде указала на общем собрании, что понятия «приостановка сделки» нет и согласованная цена в $54,2 за акцию пересмотру не подлежит. Руководство Twitter на постоянной основе взаимодействует с Маском и его командой, чтобы быть готовыми к ситуации, если Маск станет главой компании.

Маск приостановил сделку по приобретению Twitter до подтверждения сведений о том, что спам-аккаунты и фейковые учётные записи составляют не более 5% от общего числа пользователей соцсети. Такая оценка была приведена в отчёте компании, опубликованном 2 мая. Сам Маск полагает, что число поддельных аккаунтов в Twitter может составлять более 20% от общего числа пользователей.

Сделку планируется окончательно завершить 24 октября текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предприниматель Илон Маск может отказаться от сделки по покупке Twitter в случае, если руководство компании, владеющей соцсетью, не докажет, что не более 5% всех ее пользователей являются ботами и созданы лишь с целью распространения спама.