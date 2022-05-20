Тбилиси, , 22:30 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили призвал Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям, сообщает 19 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Жозеп Боррель European Parliament

«Вы можете легко представить, о чем мы говорили, о применении санкций, чтобы избежать экономических последствий санкций… Да, я имею в виду санкции против России из-за войны на Украине. Мы очень уважаем поддержку во время голосования в ООН, мы понимаем, как вам трудно действовать против России, но мы также просим вас обеспечить соблюдение санкций, чтобы эффективность санкций не была потеряна», — сказал Боррель.

Боррель отметил, что ЕС — это политическая система, основанная на верховенстве закона, основанная на независимой судебной системе с полной подотчётностью, которой граждане полностью доверяют, и они требуют этого от любого кандидата. Поэтому от Грузии требуется увеличения темпов реформ, особенно в области правосудия.