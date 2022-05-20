Москва, , 03:18 — REGNUM Западные страны будут вынуждены пойти на уступки в рамках ситуации на Украине, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Капитуляция Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР

Сенатор указал на то, что на Западе все чаще слышны призывы к урегулированию на Украине через закрепление за ней нейтрального статуса и предоставление Донбассу автономии, о чем Россия давно пыталась договориться. Парламентарий отметил, что такие предложения РФ были проигнорированы, а сегодняшние попытки западных стран вернуться к тем инициативам уже не актуальны.

«Теперь они предлагают вернуться на полгода назад. Но поезд истории уже ушел. Ситуация уже кардинально переменилась», — считает он.

По мнению Пушкова, на Западе не поспевают за историей и запаздывают с решениями, сталкиваясь с новой реальностью. Сенатор добавил, что теперь на положение дел влияют жесткие антироссийские санкции, намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО, а также потеря Киевом контроля над частью Украины.

Как сообщало ИА REGNUMM, 16 мая Алексей Пушков написал о том, что Запад, через постоянные угрозы «изоляцией» других стран в итоге может столкнуться самоизоляцией.

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