Москва, 23 ноября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Поздравление российский президент Владимир Путин направил Румену Радеву в связи с его переизбранием на пост болгарского президента, сообщили 23 ноября в пресс-службе Кремля.

President.bg Румен Радев у телефона

В поздравительной телеграмме президент России отметил, что уверенная победа Радева на выборах свидетельствует о доверии к нему граждан республики.

Владимир Путин «Рассчитываю, что Ваша деятельность на посту главы государства будет и впредь способствовать развитию конструктивного российско-болгарского взаимодействия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Радев во втором туре выборов президента Болгарии, состоявшемся 21 ноября, набрал 66,70% голосов. Он избран президентом на второй срок.