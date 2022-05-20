Саратов, , 03:18 — REGNUM Кредитору не удалось инициировать банкротное дело в отношении ООО «Завод автономных источников тока», которое специализируется на производстве аккумуляторных батарей. Поданный иск арбитраж Саратовской области вернул через три дня. Вероятно, причиной стал федеральный мораторий, который продлится до 1 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление от ООО «Хирти» было подано 16 мая, а вернули ему иск 19 мая 2022 года. Причиной обращения в суд назывался долг в размере 8,55 млн рублей.

Возвращение иска не препятствует повторному обращению уже после моратория.

Напомним, также в связи с мораторием был возвращён банкротный иск кредитора, поданный к ООО «Новороссийский завод металлических флюсов» (Краснодарский край).