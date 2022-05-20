Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Противокорабельные ракеты не поставлялись до настоящего времени Украине Соединёнными Штатами. Такое заявление сделал 19 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе регулярного брифинга.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кирби попросили прокомментировать информацию агентства Reuters о якобы работе Вашингтона над передачей Киеву противокорабельных ракет. В ответ официальный представитель Пентагона указал, что не готов строить предположений о системах вооружения, которые до сих пор не посылались и не получали одобрения на отправку.

«Скажу вам, что могу, когда мы примем эти решения», — уточнил Кирби.

По данным Reuters, которые агентство приводит, ссылаясь на трёх должностных лиц американского правительства и двух сотрудников аппарата Конгресса США, Вашингтон проводит работу над передачей Киеву противокорабельных ракет Harpoon и Naval Strike Missile (NSM). Утверждается, что прорабатываются варианты как прямой передачи данного вида вооружений, так и поставка через посредников из Евросоюза.

Агентство утверждает, что ряд стран готовы отправить Киеву ракеты Harpoon, но их останавливают возможные ответные меры со стороны России. В публикации отмечается, что одно из государств может решиться на поставки противокорабельного оружия, и если это произойдёт, то его примеру могут последовать и другие западные страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Италии Марио Драги намерен вести диалог с Москвой по украинскому вопросу, одновременно продолжая поставлять оружие Киеву.

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