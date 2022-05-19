Москва, 20 мая, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы отклонил притязания Минобороны России к ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Истец требовал взыскать с ответчика 81 589 650 рублей. Решение судьи Большебратской может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объёме, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

В деле пока обнародована только результативная часть вердикта — «в иске отказать».

Спор слушался с сентября 2021 года. Изначально в карточке фигурировала сумма претензий 23 419 808,33 рубля.

Напомним, ранее Минобороны России обратилось в суд с претензиями к другому активу Ростеха, потребовав взыскать с АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» и АО «Авиаремонт» более 37 млн рублей.