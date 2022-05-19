Пхеньян, 20 мая, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Число выявленных в КНДР случаев заболевания «неизвестной лихорадкой» превысило 2,2 млн, 20 мая сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

За последние сутки в республике зарегистрировали более 263 тысяч новых пациентов с подобными симптомами. При этом два пациента с «неизвестной лихорадкой» умерли. Всего в Северной Корее от подобного заболевания скончались 65 человек. Еще 1,5 млн инфицированных уже излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая телеканал YTN передал о том, что Китай направил в КНДР помощь в виде лекарственных препаратов и медицинских средств, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией.