Тунис, 20 мая, 2022, 02:48 — ИА Регнум. Лодка с мигрантами затонула у восточного побережья Туниса. Об этом сообщает агентство Tunis Afrique Presse.

Эжен Делакруа. После кораблекрушения (Барка Дон Жуана — мертвое тело бросают в море). 1847

По ее данным, на борту судна находились 58 человек. Из них 44 человек удалось спасти у берегов города Сфакс. Еще четверо мигрантов погибли, а также десять человек числятся пропавшими без вести. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.

Отмечается, что мигранты попытались переплыть Средиземное море и достичь берегов Италии. При этом Тунис является одной из наиболее популярных транзитных точек для нелегальной миграции в Северной Африке.