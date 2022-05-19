Хабаровск, 20 мая, 2022, 02:47 — ИА Регнум. В Хабаровском крае санкции не мешают работе ресторанов и кафе — общепит перестраивает меню и заменяет импортные продукты российскими, чтобы не повышать стоимость блюд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ресторан. Блинчики

Отмечается, что большинство заведений использовало в своих блюдах мясо из Аргентины, Бразилии, США. Сейчас же практически все успешно переориентировались на внутренний рынок и заказывают мясные продукты из Бурятии, Алтайского края и других регионов страны. То же самое касается и многих других ингредиентов.

«Введение санкций вначале вызвало панику среди рестораторов, и они начали закупать продукты, которые могут исчезнуть с рынка, а также искать возможности для их замещения, чтобы качество конечного продукта не пострадало. В итоге непростая ситуация сыграла нам даже на руку. Мы нашли качественную замену всем иностранным продуктам. Например, «Пармезан» и «Моцареллу» заменили на белорусские сыры, бразильское мясо — на российское. При этом соотношение «цена-качество» по отдельным позициям стало даже лучше. Некоторые продукты оказались существенно дешевле», — пояснил председатель Ассоциации рестораторов Хабаровского края Роман Син.

Также овощи, морепродукты, фермерскую продукцию предприятия заказывают у местных поставщиков. И эта тенденция только набирает обороты.

В Хабаровском крае работают около 1,5 тыс. субъектов предпринимательства, на 99,9% — это малый бизнес. В регионе 1739 предприятий общественного питания.

Оборот общепита за 2021 год составил 21,4 млрд рублей, или 123,6% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. По этому показателю край стабильно занимает второе место среди дальневосточных регионов после Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, говорить о провале российского импортозамещения нельзя. Об этом 19 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.