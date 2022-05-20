Тбилиси, , 22:04 — REGNUM Брат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Саакашвили потребовал его перевода для лечения за границу, сообщает 19 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Ситуация ухудшается с каждым днем, но поскольку он находится в больнице, мы все еще надеемся, что он поправится как можно скорее, но позиция семьи неизменна, что это лишь промежуточный этап, его следует перевести за границу, потому что здесь нет клиники, которая обеспечит его полную реабилитацию», — сказал Георгий Саакашвили.

Результаты обследований бывшего президента до сих пор неизвестны. Михаил Саакашвили остаётся под наблюдением врачей в терапевтическом отделении тбилисской клиники «Вивамед». В клинике утверждают, что результаты уже проведенных медицинских исследований были переданы грузинскому омбудсмену.