Барнаул, 20 мая, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Апелляционные жалобы акционеров стратегического химпредприятия России ОАО «Кучуксульфат», у которых решением арбитража Алтая были изъяты пакеты акций в пользу государства, планируется рассмотреть 23 мая 2022 года. Ответчики не согласны с вердиктом по изъятию активов, приватизацию которых сначала Генпрокуратура России, а потом и суд посчитали незаконными, передаёт ИА REGNUM.

ОАО «Кучуксульфат» ОАО «Кучуксульфат», логотип

Также 19 мая 2022 года в карточке дела появилась запись со стороны межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств о постановлении о возбуждении исполнительного производства.

Напомним, на сегодня в России по иску надзорной инстанции по схожей схеме (как из чужого незаконного владения) изъяты акции трёх предприятий — «Кучуксульфата» из Алтайского края, Соликамского магниевого завода из Пермского края и «Башкирской содовой компании» из Башкирии. По первым двум вердикты ещё могут быть обжалованы. Все активы имеют важное значение для страны в той или иной отрасли. Например, продукцию алтайского предприятия используют мировые лидеры рынка товаров бытовой химии.