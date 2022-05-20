Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Космический корабль Starliner отправился к Международной космической станции (МКС), стартовав с помощью ракеты-носителя Atlas V с авиабазы на мысе Канаверал (американский штат Флорида). Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

МКС NASA

Это первая за два с половиной года отправка такого корабля к станции. На его борту находится около 360 кг полезных грузов. Планируется, что Starliner достигнет МКС уже через сутки.

Он должен состыковаться со станцией в автономном режиме. Командиром корабля является человекоподобное тестовое устройство «Рози Рокетир», на котором размещены 15 датчиков для измерения нагрузки.

Starliner должен пробыть на МСК от пяти до десяти дней, а после вернутся на Землю, забрав с собой примерно 270 кг грузов. При успешном проведении миссии аппараты будут использоваться для доставки людей на станцию поочередно с космическими кораблями компании SpaceX.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая руководитель NASA Билл Нельсон заявил, что уже в августе 2022 года должен быть осуществлен первый полет к Луне непилотируемого космического корабля Orion.

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