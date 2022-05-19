Оттава, 20 мая, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Власти Канады решили запретить использование товаров и услуг от китайских производителей телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE, заявил глава канадского министерства по делам инноваций, науки и промышленности Франсуа-Филипп Шампань в ходе пресс-конференции.

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«Правительство запрещает включение продуктов и услуг Huawei и ZTE в телекоммуникационные системы страны», — заявил он.

По словам министра, Оттава намерена обеспечить безопасность своей информационной инфраструктуры. При этом до принятия решения канадские власти проводили консультации со своими союзниками. Отмечается, что всем компаниям в Канаде, использующим китайское оборудование, придется от него избавиться.

Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели ограничения на использование оборудования от китайской компании Huawei. По мнению Вашингтона, китайское телекоммуникационное оборудование создает угрозы для национальной безопасности страны.