Тель-Авив, Израиль, , 02:13 — REGNUM Израильские военнослужащие в ходе рейдов в районах Западного берега реки Иордан 19 мая задержали 13 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

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Проверки проводились совместно с бойцами пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК). Местом проведения операции стали, в числе прочего, города Аль-Аруб, Убейдия, Рипида, Каландия и Хеврон.

В ходе рейдов происходили стычки между военнослужащими и палестинцами, которые бросали в силовиков самодельные взрывные устройства, камни и другие предметы. В ответ против толпы применялись специальные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая израильская армия объявила о задержании в различных районах Западного берега реки Иордан 14 палестинцев, которых подозревают в террористической деятельности.

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