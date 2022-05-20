Владивосток, , 02:06 — REGNUM Фрунзенский районный суд Владивостока с учетом позиции гособвинения вынес решение о заключении под стражу на два месяца замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Приморью, подозреваемого в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

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Силовиками установлено, что с сентября по октябрь 2021 года подозреваемый, находясь в должности начальника отдела по выявлению преступлений в лесопромышленном комплексе и защите биоресурсов УЭБиПК УМВД, получил через посредника от предпринимателя взятку в 59 млн рублей за освобождение взяткодателя от уголовной ответственности за незаконную рубку леса в особо крупном размере.

В это же время фигурант был повышен в должности до заместителя начальника управления. На момент задержания он находился в этой должности.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморью.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, глава отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимир Гефель отправится в СИЗО до 14 июля.