Трабзон, Турция, , 23:49 — REGNUM Министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе находится в турецком городе Трабзон, где накануне в серъёзное ДТП попал автомобиль с гражданами Грузии, сообщает 19 мая грузинский телеканал «Ачара ТВ».

В больнице Mos.ru

В результате аварии одна женщина погибла. Её тело уже доставлено на родину. В больнице находится пять граждан Грузии. У одного из них лёгкие травмы, и он покинет больницу уже сегодня. Ещё три человека имеют телесные повреждения средней степени, а один пострадавший — тяжёлые.

Причины аварии выясняют правоохранительные органы Турции.